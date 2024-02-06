王滬寧出席全國性宗教團體負責人迎春座談會

中評社北京2月6日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧5日出席全國性宗教團體負責人迎春座談會，同宗教界人士共慶新春佳節，並代表中共中央和習近平總書記，向全國宗教界人士和廣大信教群眾致以新春祝福。



王滬寧肯定了各全國性宗教團體2023年工作，並對2024年工作提出了希望。他表示，各全國性宗教團體要認真學習貫徹習近平總書記關於宗教工作的重要論述，自覺服務黨和國家工作大局，在中國式現代化進程中找准定位、明確方向，更好把宗教界人士和信教群眾團結凝聚在黨和政府周圍，為推進中國式現代化建設貢獻力量。要堅持我國宗教中國化方向，準確把握我國宗教中國化方向的深刻內涵和任務要求，堅持以社會主義核心價值觀為引領，以增進宗教界人士和信教群眾“五個認同”為目標，不斷推進我國宗教中國化走深走實。要堅持全面從嚴治教，鞏固深化崇儉戒奢教育活動成果，建設良好教風。要提高宗教人才能力素質，堅持政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關鍵時起作用，努力培養更多合格愛國宗教人才。



王滬寧表示，黨和政府始終重視宗教工作，關心宗教界人士。各地區各有關部門要加強同宗教界的溝通聯繫，開展各種形式的走訪慰問送溫暖活動，確保度過一個歡樂祥和的新春佳節。



中國佛教協會、中國道教協會、中國伊斯蘭教協會、中國天主教愛國會、中國基督教三自愛國運動委員會負責人在會上發言。