王毅同挪威外交大臣艾德舉行會談

中評社北京2月5日電／2月5日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同挪威外交大臣艾德舉行會談。



新華社報導，王毅說，你是2024年訪華的第一位歐洲國家外長，顯示了挪威對中國的重視，也說明兩國關係保持著向前發展勢頭。挪威是有著獨特影響力的歐洲國家，也是最早同新中國建交的西方國家之一。今年是中挪建交70周年。經過70年發展，中挪關係更加成熟、更有韌性，保持著蓬勃的內生動力。中方讚賞挪威政府客觀、理性、友善地看待中國發展，堅持一個中國原則，堅持對華友好。



王毅表示，當前世界進入新的動蕩變革期，全球政治、經濟、安全形勢充滿不確定性。人類社會處在關鍵十字路口。中方認為，各國人民追求和平與發展的大方向不會改變，人類文明不斷向前邁進的大邏輯不會改變，國際社會命運與共的大趨勢不會改變。中挪雖然相隔遙遠，國情不同、制度不同，但都應做國際社會中的穩定力量、和平力量、繁榮力量，應堅持坦誠溝通，務實推進合作，穩妥處理分歧，沿著大方向、大邏輯、大趨勢前進，共同為世界注入更多確定性、穩定性、正能量。



王毅強調，推動下階段中挪關係取得更大發展，首先要秉持正確相處之道，尊重各自人民的選擇，照顧對方核心利益和重大關切；要堅持深化務實合作，以發展眼光、進取姿態對待兩國各領域合作；要加強多邊協作，倡導多邊主義，堅持開放包容，共同推進世界的和平與繁榮。

