中國農業植物新品種權授權量突破3萬件

中評社北京2月6日電／據央視網報導，2023年是新修改種子法實施的第三年，也是深入實施種業振興行動的第三年，種業知識產權保護力度顯著增強，創新環境持續優化，創新成果加快湧現。自中國1997年建立植物新品種保護制度以來累計申請量達76914件，累計授權量超過3萬件，自主選育品種占比近94%，為從源頭上保障國家糧食安全作出了積極貢獻。據統計，目前中國推廣面積排名前10位的水稻、小麥、玉米、大豆品種中，授權品種占比達90%，其中98%為自主選育品種。



農業農村部植物新品種保護辦公室表示，三年來，各地各部門和有關方面認真貫徹落實種業振興行動部署，多管齊下、多措並舉，扎實推進種業知識產權保護工作，取得了新進展新成效。新修改種子法擴展了植物新品種保護範圍和保護環節，建立了實質性派生品種制度，加大了侵權假冒處罰力度，切實激勵原始創新。農業農村部與最高人民法院簽署種業知識產權保護合作備忘錄，推動出台侵權糾紛案件審理最新司法解釋和加強涉種子刑事審判工作的指導意見，聯合公檢法等部門印發打擊假冒偽劣套牌侵權的指導文件，強化行政執法與司法保護有機銜接，初步構建了種業知識產權大保護格局。這些市場淨化“組合拳”，充分彰顯了國家保護品種權人合法權益、持續深入優化種業市場環境、強化種業科技創新的鮮明態度和堅定決心。今後，將不斷促進農業植物新品種權保護高質量發展，更好支撐種業科技自立自強、種源自主可控，更好服務農業強國建設。