劉凌斌：走福建特色閩台融合促鄉村振興之路

第二屆海峽兩岸鄉村融合發展論壇日前在福州舉行（中評社資料照） 中評社北京2月14日電（記者 李子寧）福建社會科學院現代台灣研究所副研究員劉凌斌日前發表論文指出，近年來福建全面貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，全面貫徹落實習近平總書記關於推動兩岸和平發展、融合發展的重要指示精神，牢記習近平總書記對福建的殷殷囑托，從實施鄉村振興戰略全局出發，大膽探索創新閩台鄉建鄉創合作模式，鼓勵和支持台灣建築師和文創團隊（以下簡稱台灣團隊）深耕八閩鄉村，助力鄉村振興，促進兩岸融合，走出一條頗具福建特色的以閩台融合促鄉村振興之路。



劉凌斌指出，閩台鄉建鄉創合作是福建圍繞深化兩岸融合發展和助力鄉村振興兩個大局，發揮祖國大陸市場大、需求旺、前景好，台灣在鄉村建設方面起步早、理念新、經驗多的優勢，鼓勵支持台胞台企共同參與鄉村振興、融入新福建建設，積極先行先試、大膽探索創新取得的成果。具體而言，閩台鄉建鄉創合作，是指借鑒台灣社區營造經驗，鼓勵引導台灣團隊根據鄉村環境整治、產業培育、文化創意和活化運營等各類鄉村振興項目需求，提供專業服務，並實施駐村“陪護式”服務。



在第二屆海峽兩岸鄉村融合發展論壇上劉凌斌表示，近年來，福建充分發揮對台特色優勢和“先行先試”政策優勢，以實施鄉村振興 戰略為契機，以兩岸同根的八閩鄉村為載體，以兩岸互補的鄉建鄉創為抓手，以人民對美好生活的向往為目標，通過政策扶持、陪護服務、情感牽引等路徑，鼓勵和吸引了一大批從事鄉建、文創、農業、旅遊等行業的台胞台企及台灣團隊來閩追夢、築夢、圓夢。截至目前，福建累計引進123支台灣團隊450多名台灣鄉建鄉創人才，在350多個村莊開展鄉建鄉創陪護式服務，覆蓋全省80%以上縣（市、區）。閩台鄉建鄉創合作取得了顯著成效，不僅為全面推進鄉村振興、完善城鄉基層治理注入新的活力，而且起到了賡續閩台文化根脈、助力台胞扎根融入、促進兩岸同胞心靈契合的積極作用。

