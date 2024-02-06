中評社北京2月6日電／據央視網報導，春節臨近，祖國各地，大街小巷年味漸濃，人們在喜慶的氛圍中迎接佳節。



新春臨近，各地年宵花迎來銷售旺季。在重慶、山東青州、山西芮城等地，大家走進花卉市場購買鮮花，增添節日氛圍。2月4日，廣州天河花市開市。今年，當地在花市設置了鮮花、年貨、非遺、工藝品等400多個檔口，還專門布置了華南國家植物園珍稀植物展，市民遊客可以沉浸式賞花、買花、購置年貨。在北京，蝴蝶蘭、長壽花、紅掌等盆栽花卉最受市民歡迎。2024年香港年宵花市4日正式開鑼，一連7天在全港15個公園和游樂場舉辦。市民們逛花市、買年花，迎接龍年春節。



一系列群眾喜聞樂見的文化活動讓節日更喜慶、更歡快。在吉林白山，當地將松花江的自然景觀與民俗文化相融合，為遊客提供全新的迎新春體驗。在寧夏永寧縣的宋澄村、浙江紹興市的新圍村、福建廈門市的塔頭社等地，一場場原汁原味、充滿泥土芳香的表演把一年一度的“村晚”推向高潮。在貴州榕江，一場酣暢淋漓的“村超”球賽拉開了當地喜迎新年的序幕。四川蓬安的稻草龍，安徽宣城的舞龍燈、火獅舞，江西萍鄉上栗縣的舞龍送福、打糍粑……豐富多彩的民俗活動讓年味越來越濃。



喜迎新春，各地張燈結彩，裝扮一新。在河北正定，古城燈會首次在古城墻上舉辦，千盞各色華燈競相點亮，讓觀眾大飽眼福。在上海豫園、內蒙古鄂爾多斯市東勝區、河南漯河，各色造型燈飾流光溢彩、喜慶祥和，點亮城市節日夜空。