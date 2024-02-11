張俊威：深化兩岸融合發展是統一必然要求

日前，第九屆中華文化論壇在北京舉行（中評社資料照） 中評社北京2月11日電（記者 李子寧）北京大學國際關係學院博士生張俊威在第九屆中華文化論壇上發表論文。他表示，大陸方面追求國家統一的初心始終不變，即使在蔡英文當局執政以來，由於拒不承認、不接受“九二共識”所造成兩岸關係持續複雜嚴峻的情況下，我們依然堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。大陸對台政策以實現兩岸和平統一為導向，牢牢把握兩岸關係的主導權與主動權。在堅守對台大政方針基本原則的前提下，大陸方面持續推進政策和制度創新，不斷對島內釋放政策紅利，為兩岸和平統一創造更有利的條件。兩岸融合發展是大陸對台政策創新的重要內容，大陸方面高度重視在兩岸關係和平發展的進程中深化兩岸融合發展，使得這一政策在理論和實踐上都有了新的突破。



張俊威指出，兩岸同屬一個中國，國家統一是兩岸關係發展的終極目標，兩岸融合發展進程的加快有利於這一目標的實現。深化兩岸各領域融合發展是國家統一的必然要求。兩岸融合發展的範圍從經濟社會領域不斷外溢，帶動其他領域的融合發展，推動兩岸關係不斷向前發展，最終實現祖國完全統一。正如前中央台辦主任劉結一指出，“兩岸各領域融合發展是和平統一的基礎工程，要在探索兩岸融合發展新路上邁出更大步伐。”深化兩岸各領域融合發展，國家統一邁入“快車道”主要表現在以下三個方面。



第一，實現國家統一的路徑不斷深化。兩岸融合發展始於經濟社會領域，而經濟社會領域融合發展的目的，就是使得兩岸在經濟方面形成相互依賴的一體化發展格局，構建兩岸命運共同體的紐帶。從兩岸關係近些年的發展來看，經濟社會領域的融合發展已經產生了非常好的效果。以兩岸貿易為例，近三年台灣對大陸出口額占台灣總出口額比重維持在40%左右，大陸是台灣最大的貿易夥伴、出口市場、進口來源地和貿易順差來源地，兩岸經濟關係的密切程度是經濟社會融合發展的真實寫照，讓兩岸無法分開。另外，兩岸經濟和人文交流的發展符合台灣民眾的利益，這有利於壯大台灣島內支持國家統一的力量。在大陸將融合發展領域擴大到經濟社會以外後，各領域融合發展帶來的共同利益會進一步增加，兩岸和平統一的基礎變得更牢固了，實現國家統一的路徑變得更多了。