馬彥彬：兩岸融合發展創未來鄉村的中國方案

第五屆兩岸融合發展論壇日前在福建福州舉行（中評社資料照） 中評社北京2月13日電（記者 李子寧）陽光學院兩岸融合發展研究院院長馬彥彬日前發表論文指出，習近平總書記來閩考察指示福建要在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，同時指示以鄉村振興做為福建工作的著力點和突破口之一。展望未來，鄉村正迎來歷史發展機遇，兩岸融合發展也將向心靈契合邁進，攜手共同為全世界提供“未來鄉村”的中國方案。



馬彥彬指出，在習總書記指示福建四項重點任務中的“加快推進鄉村振興”，正可與“勇於探索兩岸融合發展新路”相結合，從而實現“在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐”，因為鄉村振興是兩岸追求現代化的共同課題，存在相互借鑒、互補合作的寬廣空間，正是可以促進兩岸融合發展的接合點。



在第五屆兩岸融合發展論壇上馬彥彬表示，兩岸同為中國人，具有相同的民族性與文化基因，尤其半數以上台灣人的祖籍來自福建，因此台灣鄉建鄉創的歷程經驗與培育的人才，無論成敗或優劣，對於大陸特別是福建的鄉村振興，都具有“知往鑒今，以啟未來”的助力作用。何況，對於兩岸關係以及兩岸同胞融合發展，福建更具有“五緣”優勢，以及不可替代的對台前沿使命，最能夠、也最應該做出兩岸融合發展的新特色、新亮點、新路徑。



馬彥彬指出，未來政策勢必繼續向鄉村地區再傾斜，資金、人才、技術等將進一步加速向鄉村地區流動，大陸的鄉村發展將迎來新的機遇期，這也為兩岸合作鄉建鄉創提供了長期的機會與舞台。展望未來，在“新基建”鋪墊的產業與就業新革命之中，隨著線上經濟、AI 智造、彈性生產、無人駕駛的蓬勃，將大幅降低鄉村偏遠不便的先天劣勢。隨著收入提高以及對疫情的記憶，特別具有分散、安靜、安全、安適優勢的鄉居，勢必越來越成為人們對於美好生活的要求。而且，在新發展格局中，鄉村必然也必須成為“國內大循環”的消費力支柱之一，才能實現“共同富裕”。因此，在未來的世界、未來的中國，農業將不再是工業的補充，鄉村將不再是城市的附庸或追隨者，“未來鄉村”必將迎來巨大的發展機遇，這是中國的機遇，當然也是兩岸同胞的共同機遇，可以攜手共同為全世界提供“未來鄉村”的中國方案。

