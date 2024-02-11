台商答中評：大陸發展日新月異令人驚嘆

台商吳宜臻（受訪者供圖） 中評社北京2月11日電（記者 李子寧）台商吳宜臻不久前接受了中評社記者的採訪。她表示，在大陸扎根十多年的時間，見證了大陸發展的日新月異和無限可能，今後也將繼續把自己在大陸所見所聞，所獲得的幫助和溫暖帶回到台灣，讓更多的台灣同胞瞭解大陸、走進大陸。



吳宜臻表示，從2006年來到大陸，至今將近二十年的時間裡，可以深刻地感受到大陸社會秩序的巨大發展，人民素質的極大提升。另外由於自己從事生物科技行業，也可以感受大陸人民對於生活品質的要求越來越高，同時在很多領域都處於世界領先水平，這一切都要歸因於大陸這幾十年來的快速發展，這是世界上其他國家難以想象和超越的。



吳宜臻說，作為一名台胞、台商、企業家、年輕企業家，希望兩岸能夠有更加密切的合作，特別是兩岸年輕人之間的交流，從文化、藝術到科技，一起深入的交流，其本人對兩岸的未來也是充滿著希望的。



另外，吳宜臻在“迎甲辰新歲 揚龍馬精神”中央台辦慰問台胞春節座談會上發言時也表示，通過十幾年來在大陸工作生活的經歷，讓其更加深入全面地瞭解到大陸所取得的偉大成就，見證了這片土地的日新月異和無限可能，也因此也踏上了在大陸的逐夢、追夢之旅。



吳宜臻說，青年是兩岸的未來，大陸之大容得下所有的台灣青年的夢想，兩岸的融合不僅是經濟文化的融合，更是人的融合。兩岸青年之間有著天然的親近感，相信會有越來越多的台灣青年願意到大陸來發展，其也非常願意在兩岸青年之間架起“連心橋”，積極推動交流合作。

