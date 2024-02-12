中評鏡頭：遇見長安 遠赴人間驚鴻宴

西安城墻正西門——安定門（外景），原為隋唐長安皇城西面中門“順義門”（中評社 馬一鳴攝） 中評社西安2月12日電（實習記者 馬一鳴）西安古稱長安，位於中國西北地區，關中平原中部。作為2023年名副其實的“最熱”旅遊城市，西安到底為什麼吸引著國內外的遊客呢？遠赴人間驚鴻宴，一睹長安盛世顔，跨越千年，赴會長安。



西安城牆，是中國現存規模最大、保存最完整的古代城垣。西安明城牆位於陝西省西安市中心區，牆高12米，周長13.74千米，輪廓呈封閉的長方形。城牆內人們習慣稱為古城區，主城門有四座：長樂門（東門），永寧門（南門），安定門（西門），安遠門（北門），這四座城門也是古城牆的原有城門。從民國開始為方便出入古城區，先後新辟了多座城門，至今西安城牆已有城門18座。每門城樓三重：閘樓、箭樓、正樓。正樓為歇山頂式，四角翹起，三層重檐，底層有回廊環繞，古色古香，巍峨壯觀。西安城牆的防禦性很強，城外的護城河為第一道防線，河上設有吊橋，是進出的唯一通道。吊橋白天降落在護城河兩岸，供人出入。晚上吊橋升在空中，就斷絕了進城的道路。城門外有間樓（也叫譙樓），用以打更和報警，為第二道防線。閘樓後邊是箭樓，外面牆體筆直，箭孔密布，便於瞭望和射擊，這是第三道防線。



西安唐皇城牆含光門遺址博物館位於西安市含光路西安城牆含光門內，皇城牆含光門遺址博物館內主要展示唐含光門門道、城牆斷面（包含隋唐、唐晚期至五代、宋、元、明、清及近現代的土遺址內容）和隋唐過水涵洞遺址。含光門門址的平面形狀呈長方形，以純淨的黃土版築而成。



在漫長的歷史長河中，西安城牆歷經二虎守長安時的慘烈搏殺，抗日戰爭時期日寇飛機的轟炸，20世紀80年代市民義務勞動的整修，以及如今的城牆國際馬拉松比賽、全國漢服婚禮，號稱“天下第一禮”的《醉長安——大唐迎賓盛禮》……這些城市記憶同城牆緊緊地粘合在一起，成為富有歷史價值的人文財富。



大雁塔位於唐長安城晉昌坊（今陝西省西安市南）的大慈恩寺內，又名“慈恩寺塔”。唐永徽三年（652年），玄奘為保存由天竺經絲綢之路帶回長安的經卷佛像主持修建了大雁塔。大雁塔作為現存最早、規模最大的唐代四方樓閣式磚塔，是佛塔這種古印度佛寺的建築形式隨佛教傳入中原地區，並融入華夏文化的典型物證，是凝聚了中國古代勞動人民智慧結晶的標誌性建築。

