圍爐話團圓　兩岸同胞在閩共迎新春

中評社北京2月6日電／據新華社報導，5日，“我們的中國節”2024年“鬥陣來圍爐”活動在福州台灣會館開展，兩岸同胞共迎新春。活動由台盟中央主辦，台盟福建省委會承辦，台盟福州市委會、福州市台聯協辦，在榕台胞及各方代表70餘人參加。



全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝通過視頻向全體盟員、海內外台胞和關心台盟事業發展的各界人士致以新春祝福。她表示，台盟聚焦中華優秀傳統文化等主題，以豐富多彩的活動讓更多台灣同胞感受祖國大陸的發展進步和大陸同胞的熱情真誠。任何人任何勢力都阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢，海峽兩岸的血脈聯結永遠不會褪色。歡迎台灣同胞多來大陸走走看看，兩岸同胞攜手同心，定能共圓中華民族偉大復興的中國夢。



福建省人民政府副省長、台盟福建省委會主委江爾雄現場致辭表示，台盟中央在有福之州舉辦“我們的中國節”活動，是貫徹落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》的具體措施，也是落實“兩岸交流促進年”工作主題的具體行動。福建台盟將聚焦融合發展所需、台胞台企所盼、鄉親宗親所想、各級台盟所能，努力推動更多惠台利民政策落地生根、開花結果。



活動在喜慶祥和的氣氛中拉開帷幕，“閩台親上親”“圍爐話風味”“歡喜迎客來”三個章節充分融合閩南文化、兩岸飲食文化、年俗文化，既是在閩台胞的春節團圓歡聚，也是一場浸潤心靈的中華文化盛宴。活動還通過網絡同步直播，各地台盟盟員、台胞、網友近一萬人次實時觀看和留言互動。



活動現場，漳州市布袋木偶傳承保護中心為台胞帶來了經典的布袋戲表演《指掌乾坤》，福州市榕台文化藝術團的台胞們演唱了閩台兩地家喻戶曉的童謠《丟丟銅》，台胞少年陳瀏熙深情朗誦了《印象·台灣會館》，贏得觀眾陣陣掌聲。



兩岸同胞圍坐在一起品美食，包春卷，話團圓。在閩扎根的台胞分享了在大陸學習、生活、創業的經歷，並許下新年願望。



嘉賓李尚儒來自台灣南投，目前在福州一家台灣茶企工作。他2004年從台灣來到南開大學讀書，畢業後留在大陸打拼，並與閩南的姑娘喜結良緣。他說，福州是他的“福地”，“希望兩岸青年朋友們加深瞭解和互動，增進彼此的信任，為兩岸和平發展注入新活力”。



活動最後，全場來賓在台胞代表、音樂人張家豪的帶領下，同唱閩南語經典歌曲《世界第一等》，在歌聲與歡笑中為此次活動畫上圓滿句號。