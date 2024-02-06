中評社北京2月6日電／據人民日報報導，記者從國家移民管理局獲悉：2023年，國家移民管理部門全面優化調整出入境政策措施，便利中外出入境人員往來。指導各地有序恢復受理審批中國公民出國旅遊、訪友普通護照申請，恢復邊境旅遊出入境證件和赴香港商務、旅遊簽注辦理，恢復口岸簽證等外國人入境政策；進一步便利內地與港澳間人員往來，全面啟用改革升級的智能簽注設備4500餘台，480餘萬內地居民享受到往來港澳出入境證件“全國通辦”便利，為辦證群眾節省費用88.8億元。



積極暢通引才引智渠道，吸引高端境外人才和投資者到境內工作、生活。創新推出服務自由貿易試驗區建設、橫琴粵澳深度合作區建設以及支持浙江共同富裕示範區建設等30餘項移民管理新政。在粵港澳大灣區內地城市試點實施往來港澳人才簽注政策，持證人可享有30天在港澳從事學術交流研究活動的便利。截至2023年底，已有超過1.9萬名內地高層次專業人才獲批人才簽注。



升級政務服務平台功能，大力推進政務服務標準化規範化便利化。延長申請人因私出入境記錄查詢時限，並先後推出8項網上便利服務舉措；部署啟用新版外國人永居證——“五星卡”，上線“英俄法西阿”5個語言版本網站，為外國來華人員提供生活指引服務。