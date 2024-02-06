藍還能跟民眾黨談合作？謝寒冰喊要錄音錄影

民眾黨8名“立委”，左起林憶君、林國成、吳春城、黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍、張啟楷。（中評社 資料照) 中評社台北2月6日電／“立法院”在農曆年後開議將進行常設委員會召委選舉，有國民黨“立委”透露，國民黨好不容易拿下多席，不太可能在召委選舉禮讓，但藍白可共推法案。媒體人謝寒冰昨日在政論節目中指出，藍白就算要談，也要開大門走大路，也都是讓媒體記者來採訪，現場要錄音錄影。



針對“立法院”委員會召委席次，民眾黨團總召黃國昌日前說，不用投票就看到結果，藍綠會各自拿到一席召委，白營會走自己的路，若願意支持民眾黨，他們歡迎但不強求。



謝寒冰5日在《張雅婷辣晚報》節目表示，如果是有共識的議題，當然大家合作是沒有關係。但是如果在野沒有共識，以民眾黨現在的態勢，搞不好有些法案會選擇跟民進黨合作？這也是很難講的，所以你讓召委給他就變成毫無意義了，因為實際上在野聯盟並沒有形成，民眾黨是選擇要走自己的路。



根據《中時新聞網》報導，謝寒冰說，“雖然民進黨說他們還要再回去徵詢意見，但在這種氛圍下，我不認為民進黨會讓召委給他，我認為完全不會！”，“今天都已經去提告了，人家都已經去告你了，你們互信基礎差成這樣子...”



謝寒冰指出，“所以在這種狀況下，我認為大概就是各走各路啦！”民眾黨現在大概最好的機會就是，他應該要反過來，他如果有好的法案，他應該要去爭取藍綠對他的支持。“因為我講一句實在話，你君悅飯店的事情發生之後，又發生了電話門事件，你們敢隨便跟民眾黨談嗎？”坐在旁邊羅智強笑說“我覺得看議題啦，還是看議題啦！有好的議題，我覺得沒有不能談。”



“我的意思就是說，就算要談，大概也要開大門走大路，大概也都是讓媒體記者來採訪，現場要錄音錄影。”謝寒冰強調，你不太可能私底下去跟他談，因為私底下去跟他談，現在看起來是站在馬蜂窩上面，很危險，“所以在這種狀況下，我不認為有多少空間可以談，大概就是未來再看法案，如果要我來猜的話，我認為他這次可能召委一個都沒有！正常的情況下，他本來就不應該有，因為他衹有8席。”



謝寒冰說，“衹有8席，又分在這麼多的委員會，怎麼可能會有召委給他呢？所以我覺得，正常的狀況應該就是這個樣子。”