中評鏡頭：古都年味 尋找西安的新年氛圍

西安城墻下餐飲店門口的春節裝飾。（中評社 馬一鳴攝） 中評社西安2月7日電（實習記者 馬一鳴）龍，是圖騰，是信仰，是精神，也是氣魄，早已與國人的血脈風骨聯繫在了一起，是中華文明的象徵。有龍騰躍於東方，乘雲踏浪，攜陽挽月。祥瑞自此而來，守護人間風調雨順，百姓平安幸福。秦嶺是中國龍文化的發源地，被稱為“中華龍脊”，臨近龍年春節，在古都西安，快來和我們一起尋找新春的氛圍感吧！



在從碑林到關中書院門口的這條書院門步行街，我們可以感受到濃厚的年味兒。這條街自西向東延展而去，路兩旁滿是名人故居、文玩商店、書齋畫廊及文創鋪子。走在這裡，就像是走在現代版的清明上河圖中。書院門的年味兒在最近幾天愈發濃烈，滿街的紅對聯把過年的氛圍拉滿，民間書法愛好者現場揮毫潑墨，書寫對新春的祝福，不少市民和遊客來這裡購買春聯和古玩，使這條古韵悠揚的小街一下子熱鬧了起來。



永興坊，位於西安城牆東側中山門內，為唐代一百零八坊之一，是唐代丞相魏征府邸的舊址。永興坊以仿古“坊、肆”建築群、牌樓、休閑綠化廣場、內街、井房形式建造，以關中牌坊和具有民間傳統的建築群組合，形成古里坊式布局，展示古長安城的街坊式形態和歷史生活氣息，以及傳統民俗生活空間。依托古城牆深厚的歷史文化底蘊，在傳承歷史、彰顯人文，進出有序、錯落有致，內涵豐厚、做舊如舊，內斂外聚、動靜分離等風格特色上，實現與古城牆歷史景觀系統的高度和諧，不僅將里坊文化的建築作為保護重點，更將陝西非物質文化遺產美食的城市人文精神作為發掘和保護的核心。



蕩氣回腸的華陰老腔、高亢激越的秦腔、內藏機關的合陽木偶戲、風趣幽默的陝西快板……龍年春節將至，在永興坊，一項項非遺表演，為市民遊客獻上了充滿年俗年味的非遺盛宴。不僅如此，在永興坊的心願牆，遊客們能夠書寫心願，祈求在新的一年里所願皆所得。

