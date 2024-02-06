緊盯風腐交織問題　數字賦能糾頑疾

浙江省杭州市拱墅區紀委監委積極運用數字化監督手段，通過大數據精準排查問題線索，嚴防“公車私用”“私車公養”等“車輪上的腐敗”問題。圖為近日，該區紀檢監察幹部通過公務用車集成應用平台檢查公車使用情況。（圖源：中央紀委國家監委網） 中評社北京2月6日電／據中央紀委國家監委網消息，1月25日，在浙江省杭州市上城區紀委監委信息中心，紀檢監察幹部沈璐珊正在瀏覽公權力大數據大綜合一體化行政執法監督模型，通過數據碰撞跳出的紅色預警內容一目了然，配合線下核查，可精準快速判斷是否存在問題。



“以前調查需要人工收集、整理問題線索，再去協調各部門一一查實，一個問題可能要耗費大量人力物力，對人員力量不足的基層紀檢監察機關來說是個挑戰。”上城區紀委常委、監委委員諸葛蓓介紹，現在監督模型涵蓋行政執法、醫療衛生、招投標、“三公”開支等廉政風險集中領域的海量數據，通過數據碰撞、自動預警，為紀檢監察機關開展風腐同查同治提供了有力支撐。



構建大數據監督平台，通過海量數據比對碰撞，及時篩出異常數據、精準發現問題、深挖背後隱患頑疾……杭州市紀檢監察機關深化運用大數據技術拓展監督手段，推動信息技術與紀檢監察工作深度融合，持續打通數據壁壘，既“由風查腐”又“由腐糾風”，不斷提升風腐同查同治的綜合效能。



不久前，杭州市富陽區上官鄉紀委監察辦通過“公車監管”模型預警，發現該鄉區域發展辦工作人員陳某使用的公車存在異常情況。根據核查，車輛GPS夜間經常顯示的地方，正是陳某的家庭住址。大數據顯示，陳某還存在未經審批駕駛公車前往某花卉苗木批發市場的情況。最終，因違反中央八項規定精神，陳某受到黨內警告處分。



“當前，我們正以清廉杭州數智監督平台建設為切口，加快核心場景建設和高階模型開發，深度融入招投標、開發區等重點領域專項整治，緊盯權力集中、資金密集、資源富集的重點領域，推動公權力大數據監督應用融入風腐同查同治工作機制，加快構建全要素覆蓋、全流程貫通、全領域標準、全系統共享的數字紀檢監察體系。”杭州市紀委監委信息技術保障室主任李利民介紹。

