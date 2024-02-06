新春將至，外交部領保中心發出7點提醒

（圖源：新華網） 中評社北京2月6日電／據新華社報導，龍年新春將至，外交部領事保護中心2月5日通過“領事直通車”新媒體平台提前給海內外中國同胞拜年，並提醒在海外和計劃赴海外的中國同胞，在歡度佳節的同時切莫忘記加強風險防範，確保自身安全。



領保中心共發出7點提醒，分別是：瞭解安全形勢、評估出行風險、防盜防騙防火、防範災害和疫病、言行舉止得體、遇事妥善應對、牢記求助電話。



領保中心提醒在海外和計劃赴海外的中國同胞提前通過中國領事服務網、“領事直通車”新媒體平台、當地新聞媒體等渠道瞭解所在地或目的地安全形勢，密切關注外交部和中國駐外使領館發布的領事提醒，避免前往安全風險高的國家和地區，不去偏僻、未開發、情況複雜或缺乏安全保障的區域。



領保中心表示，節假日期間通常出行人員較多，請廣大同胞注意交通安全，遵守交通規則，充分留意車輛和道路狀況，盡量避開擁擠路段或人員密集區域，遠離遊行、示威、集會人群。建議選擇正規、信譽好的酒店、餐館、活動場所和服務機構，不盲目獵奇或追求刺激。參加浮潛、漂流、滑雪等高風險項目務必量力而行、謹慎選擇，如確定參加，需嚴格接受專業培訓並在專業人士指導和陪護下進行，避免發生意外。



景區、車站、商場、城市廣場等地易發盜搶案件，請同胞們注意妥善保管個人證件和財物，重要證件提前留存復印件和電子版備用，盡量不攜帶貴重物品和大額現金。樹牢反詐防騙意識，不輕信不明來電、短信、鏈接，不向陌生人提供個人信息，堅決不貿然轉賬匯款。注意用火用電安全，熟悉安全通道和消防設施，不使用老化設備或超負荷使用電器，盡量不存放易燃易爆物品，減少火災隱患。

