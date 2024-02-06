北京兩機場落地境外來華人員支付便利新舉措

一名顧客使用境外銀行卡刷卡支付。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月6日電／據新華社報導，北京首都國際機場和大興國際機場境外來賓支付服務示範區2月5日正式啟用，與機場內各場景支付服務設施有機聯動，為境外來華人員提供境外銀行卡刷卡、掃碼支付、外幣兌換、現金使用、數字人民幣支付等多元化支付體驗，覆蓋購物、餐飲、交通等場景。



據瞭解，截至今年1月底，兩大機場共有銀行網點5家、兌換特許機構網點7家、ATM機24台、自助兌換機2台，已基本實現境外銀行卡受理全覆蓋。同時，在機場商戶等投放零錢包2萬餘個，便利境外來華人員現金支付。



記者在北京首都國際機場採訪發現，不少商戶收銀人員能夠較為熟練地提供外卡刷卡、移動支付、現金支付、數字人民幣支付等多種支付方式。



目前，部分境外來華人員支付不便，很大程度上源於中外支付習慣不同，許多境外來華人員還是習慣於使用銀行卡、現金支付。



中國人民銀行相關負責人表示，為了彌合中外支付習慣的差異，更好保障高水平對外開放，中國人民銀行會同國家外匯管理局成立專項工作小組，制定具體工作方案，按照“大額刷卡、小額掃碼、現金兜底”的總體思路，聚焦移動支付、境外銀行卡受理、現鈔使用、賬戶服務等重點工作，推出一攬子境外來華人員支付服務解決方案，著力打通境外來華人員支付堵點。



2023年10月，中國人民銀行曾召開提升境外來華人員支付服務水平工作動員部署會，要求各有關單位增強協同，共同推進改善外卡受理環境、豐富移動支付產品、優化現金服務等重點工作。同時，要統籌做好風險防控與服務優化，全面加強商戶和交易真實性管理，保障業務連續性。



目前，在銀行卡支付方面，境外來華人員若持有中國銀聯卡，可以在境內布放了銀行卡支付受理終端的商戶使用；持有Visa卡、萬事達卡等，可以在有相應受理標識的商戶支付。



在移動支付方面，2023年，數百萬境外來華人員使用了移動支付，尤其是2023年第四季度，境外來華人員移動支付交易規模顯著提升，累計交易近3500萬筆、金額50億元。



在數字人民幣支付方面，境外來華人員下載註冊數字人民幣APP，開立數字人民幣錢包，綁定Visa卡、萬事達卡或充值後，即可使用數字人民幣支付。