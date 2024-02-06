韓國法院宣判李在熔繼承三星經營權一案無罪

（圖源：新華網視頻截圖） 中評社北京2月6日電／據新華社報導，韓國首爾中央地方法院5日對三星電子會長李在熔涉嫌非法繼承經營權一案作出一審判決，認定李在熔在經營權繼承過程中無非法行為，宣判其無罪。



2020年9月1日，韓國檢方以涉嫌非法交易、操縱股價和瀆職對時任三星電子副會長的李在熔提起訴訟。檢方認為，李在熔涉嫌在三星集團旗下第一毛織和三星物產兩家企業合併過程中哄抬第一毛織股價、壓低三星物產股價，以強化其在三星集團內的影響力、以最少費用推動三星經營權繼承，檢方要求法院對李在熔判處5年有期徒刑並處罰金5億韓元（約合37.62萬美元）。



韓國首爾中央地方法院在判決中表示，該案件有關指控事實均無確鑿證據。法院認為，兩家公司的合併目的並非僅為了李在熔繼承或增強其支配力，因此無法認定整體上屬不正當交易，且沒有證據證明該合併給股東造成損失。



另外，韓國首爾中央地方法院還判定李在熔在第一毛織子公司三星生物制劑公司相關的會計造假案中無罪。



李在熔現年55歲，1991年進入三星電子工作，2012年起出任三星電子副會長，2018年成為三星集團掌門人。2020年10月，他的父親、時任會長李健熙去世。2022年10月李在熔出任三星電子會長。



（來源：新華網）