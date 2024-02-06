智利“鴻運果”為啥成“年貨標配”？

在北京的一家商超裡，顧客正在選購車厘子。（圖源：新華網） 中評社北京2月6日電／據新華社報導，春節將至，車厘子進入銷售旺季。在京東、淘寶、美團等線上平台上，各種型號及包裝的“智利原箱進口車厘子”正在熱賣。在沃爾瑪、山姆會員店等大型商超，一箱箱火紅的智利車厘子，被前來購買年貨的顧客放進購物車。



連日來，拼多多均禮水果旗艦店負責人王鵬飛十分忙碌。他的店鋪只賣智利車厘子，有各種包裝和果徑的產品。臨近春節，店鋪的車厘子日均銷量破千單。



“智利車厘子的產季恰好覆蓋了元旦與春節，其果肉香甜多汁，又是中國人喜歡的紅色，非常喜慶，所以很受消費者歡迎。”王鵬飛說。為保證車厘子規格和品質，他嚴格按照從智利海運到達上海後原箱發貨的流程，並在配送時附贈一把刻度尺，方便消費者測量車厘子的大小。



近年來，車厘子似乎已成為“年貨標配”。中國進口車厘子的主要國家有智利、新西蘭和澳大利亞等國。其中，智利是全球最重要的車厘子生產國和出口國之一，其盛產季正好趕上中國的元旦和春節，因而成為中國節慶熱銷的“鴻運果”。



智利車厘子在中國的走紅，在很大程度上得益於中國和智利兩國的貿易關係。2005年，中國和智利簽署自貿協定；2008年，智利車厘子正式獲准以零關稅進入中國市場。數據顯示，過去7年，智利車厘子對華出口量年均增長約29%。此前，據智利水果出口商協會測算，預計本季85%以上的車厘子將出口到中國市場。



“我們目前已成為全國較大的智利車厘子線上銷售平台之一，希望能將更多高質量的‘原產地直供’好水果帶給千家萬戶。”拼多多相關負責人說。2020年，拼多多與智利水果出口商協會達成戰略合作，現已形成“智利原產地直供、平台商家港口直發”的最短供應鏈模式。4年來，拼多多的智利車厘子年均下單量增幅高達200%。

