用“心”構築更為緊密的中國—東盟命運共同體

（來源：新華社） 中評社北京2月6日電／據人民日報報導，中國與東盟國家山水相連，人文相通，友好交往源遠流長。自1991年中國和東盟建立對話關係以來，雙方始終彼此尊重，平等相待，走出了一條團結奮進、合作共贏之路。作為亞太區域合作中最成功和最具活力的夥伴關係，中國—東盟合作對推進地區繁榮發展、引領世界經濟復甦、促進世界和平發展發揮著不可替代的作用。目前，中國已與老撾、緬甸、柬埔寨、印度尼西亞、泰國、馬來西亞、越南等東盟國家就共建雙邊命運共同體達成重要共識，中國—東盟命運共同體建設持續推進，已成為推動構建人類命運共同體的生動例證。



人文交流是中國—東盟關係中除政治安全合作、經濟合作之外的第三大支柱。多年來，雙方在文化、旅遊、教育、智庫、媒體、體育、青年等領域交流合作不斷開花結果，雙方人民常來常往、相知相交，命運共同體意識逐步深入人心。2023年9月，在習近平主席提出建設更為緊密的中國—東盟命運共同體10周年之際，中國和東盟共同宣布將2024年確定為“中國—東盟人文交流年”。日前，2024“中國—東盟人文交流年”正式開幕。相關活動持續深入開展必將掀起雙方人文交流合作的新一輪熱潮，為構建更為緊密的中國—東盟命運共同體奠定更加深厚的民意基礎。



深化傳統文化交流，推動文明共興共榮。中國和東盟國家都擁有歷史悠久、獨特多元的文化，共同構成兼容並蓄、璀璨絢麗的亞洲文明。雙方應繼續深耕傳統文化交流合作的肥沃土壤，拓展民間藝術、文博展覽、非遺保護、考古、中醫藥等領域合作，打造亞洲文明交流互鑒的樣板。



加強人員往來，拉緊民心紐帶。民心相通是最基礎、最堅實、最持久的互聯互通。近年來，中國和東盟不斷創新人文交流機制和平台，人員往來更加便捷。不久前，中國與泰國簽署互免簽證協定，該協定將於3月1日正式生效。中國同新加坡宣布達成30天互免簽證安排，馬來西亞對中國公民實施入境30天內免簽政策。這些措施將促進雙方人員往來，讓中國和東盟國家人民心貼得更近。



促進青年交流，賡續傳統友誼。青年是中國東盟關係的未來。中國與東盟各國開展了多層級、多領域教育合作。雙方互派留學生人數超過20萬人，東盟大部分國家已將中文納入國民教育體系，42所孔子學院和39個孔子課堂在東盟國家落地。相信通過中國—東盟青年交流周、中國—東盟菁英獎學金、魯班工坊等平台以及“中國—東盟千校攜手計劃”“萬人研修研討計劃”等項目，雙方青年交流將更加密切，為傳統友誼薪火相傳積蓄後備力量。

