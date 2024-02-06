我國水資源管理進一步從嚴從細

中評社北京2月6日電／據光明日報報導，水利部日前制定印發《2024年水資源管理工作要點》，進一步明確從嚴從細管好用好我國水資源的實施步驟。



水利部水資源管理司有關負責人介紹，2024年水資源管理工作總的思路是以實施水資源剛性約束制度為主線，以維繫良好生態和保障經濟社會高質量發展用水需求為目標，堅持精打細算用好水資源，從嚴從細管好水資源，控制水資源開發利用總量，強化取用水監督管理，持續復甦河湖生態環境，夯實水資源管理能力支撐，推動經濟社會發展以水而定、量水而行，為全面建設社會主義現代化國家提供有力的水資源支撐，具體包括四方面舉措。



一是控制水資源開發利用總量。強化河湖生態流量保障，強化地下水取水總量和水位雙控，科學確定流域區域可用水量，突出做好大通河、沁河流域水量分配工作，將可用水量明確到具體水源，完善水資源剛性約束指標體系。



二是加強取用水監督管理。嚴格水資源論證和取水許可監管，強化違規取用水問題查處整改，完善取用水監測計量體系，研究制定取水計量設施保護和運行維護長效機制，加快推進農業灌溉機井“以電折水”取水計量，加快建立取用水領域信用體系。



三是持續復甦河湖生態環境。實施黃河流域水資源超載地區、臨界超載地區和不超載地區分類管理，嚴格地下水超采區、禁采區、限采區取用地下水監管，深入推進母親河復甦行動，實現漳河、滹沱河、汾河等26條河流全線貫通，有效提升53條河流生態用水保障條件，穩定白洋澱、七裡海等9個湖泊生態水位，持續實施華北地區河湖生態補水，加強飲用水水源地安全保障監管，持續推進地下水超采治理，扎實做好生態環境保護水利有關工作。

