銀行理財市場穩中求進

中評社北京2月6日電／據經濟日報報導，歲末年初，年終獎和壓歲錢該如何打理？選擇儲蓄，還是銀行理財、公募基金？銀行業理財登記托管中心2月2日發布的《中國銀行業理財市場年度報告（2023年）》（以下簡稱《報告》）顯示，過去一年，銀行理財市場發生了不少新變化。其中，2023年創造收益6981億元，投資者數量同比增長17.84%，支持實體經濟資金規模約19萬億元。2023年，理財產品主打穩健策略，不少產品逐漸走出“破淨”陰霾。



固收類產品占比最高



2023年，銀行理財市場為投資者創造收益6981億元。《報告》顯示，截至2023年12月末，銀行理財市場存續規模26.80萬億元，全年累計新發理財產品3.11萬只，募集資金57.08萬億元，為投資者創造收益6981億元。其中，銀行機構累計為投資者創造收益1739億元，理財公司累計為投資者創造收益5242億元。



從產品的投資性質看，固定收益類產品占比最高。截至2023年12月末，固定收益類產品的存續規模為25.82萬億元，占全部理財產品存續規模的比例達96.34%，較年初增加1.84個百分點；混合類產品的存續規模為0.86萬億元，占比3.21%，較年初減少1.89個百分點；權益類產品、商品及金融衍生品類產品的存續規模相對較小，分別為0.08萬億元、0.04萬億元。從產品的運作模式看，開放式理財產品占據主體。截至2023年12月末，開放式理財產品的存續規模為21.18萬億元，占全部理財產品存續規模的79.03%，較年初減少3.68個百分點；封閉式理財產品的存續規模為5.62萬億元，占全部理財產品存續規模的20.97%。從收益率的角度看，2023年各月度，理財產品的平均收益率為2.94%。市場研究機構分析認為，理財產品的投資收益率下滑與貸款市場利率持續下降有關。2023年，企業貸款加權平均利率為3.88%，同比下降0.29個百分點，創下有統計以來的新低。

