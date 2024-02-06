商務部：切實做好春節生活必需品保供

中評社北京2月6日電／據新華社報導，記者5日從商務部獲悉，針對近期我國部分地區出現大範圍持續雨雪冰凍天氣，各級商務主管部門積極採取措施，全力保障春節生活必需品市場供應。



各級商務主管部門主要出台如下5點舉措保供：一是加強監測預警，做好應對準備；二是強化貨源組織，保障庫存充足；三是及時投放儲備，增加市場供應；四是優化便民服務，暢通末端配送；五是深入排查隱患，營造安全環境。



圍繞相關舉措，各級商務部門採取具體措施保障春節生活必需品供應。商務部啟動生活必需品量價監測日報制度和市場異常零報告制度，加強市場運行分析和供求趨勢研判。廣州市指導保供企業根據市民消費需求特點，加強產銷銜接。陝西西安、咸陽等9市將投放政府儲備蔬菜2萬噸，保障節日市場供應。河南省商務主管部門協調交通、公安交管部門，優先保障生活必需品運輸車輛通行。山東、陝西等地商務主管部門會同有關部門進一步完善低溫雨雪冰凍災害應急預案，為群眾營造安全消費環境。



據商務部監測，目前全國生活必需品市場供應總體量足價穩。近日，全國36個大中城市大型超市糧、油、肉、蛋庫存量較1月初增加一至兩成；全國200家大型農副產品批發市場蔬菜、豬肉價格較1月初小幅上漲，但較去年同期有所下降，其他品種價格總體穩定。



（來源：新華網）