寶島喜接“甲辰龍”　台灣迎春年味濃

（來源：新華社） 中評社北京2月6日電／據新華社報導，甲辰龍年春節前的這個周末，台北市迪化街異常熱鬧，古朴的街市張燈結彩，采買年貨的人們摩肩接踵，擁擠的巷弄水洩不通。



“2024台北年貨大街”活動自1月26日“開張”，以“年貨一條龍”為主題，串聯該市十大年味商圈，力拼春節商機。



提起在台北去哪買年貨，迪化街“當仁不讓”，“台北年貨大街”1996年就創立於此。這是台北保存最完整的老街，所在大稻埕地區是台北古城三個重要生活圈之一。清代晚期，大稻埕碼頭商船雲集，鄰近的迪化街發展成繁華的商家聚落。如今，這裡仍聚集不少南北雜貨鋪、中藥行和布匹店。



2月3日，記者前往迪化街，遠遠看見街口二層老樓頂上立著巨型龍偶氣球，形象憨態可掬。走進老街，立刻感到“寸步難行”。人潮中，有白髮蒼蒼的老夫婦，有牽著幼兒的小夫妻，有結伴而行的“中生代”，有打扮時尚的“後生仔”……



店家、攤鋪把各色年貨擺得滿滿當當，有花生、瓜子、糖果、糕餅，有肉脯、幹菇、年糕，還有春聯、紅包和燈籠、爆竹、銅錢造型的裝飾掛件，琳琅滿目，令人應接不暇。店員的叫賣聲此起彼伏，顯然不想錯過一年中最火爆的商機。一位市民說：“辛苦一年，春節要過得喜氣洋洋，希望開個好頭！”



迪化街上春聯攤不少，有些是專門讓民眾自己動手寫，還有幾個年輕女孩搭了攤子，她們身著漢服，為人們現場創作創意春聯。



最近，記者在台北跑了好幾場與春聯有關的活動，書法家忙得不亦樂乎，民眾笑逐顔開。今年，台北市政府免費為市民提供“福運龍來”（閩南話，意為“好運都來”）春聯。



2月4日，台北故宮博物院舉辦“甲辰故宮喜迎春——龍來揮毫賀新年”活動，書法家現場創作寓意吉祥的春聯、鬥方，贈送給民眾。據瞭解，該院還推出親子寫春聯活動，並免費提供春聯、紅包袋。

