挺設“國會”特偵組　王鴻薇：揭民進黨黑箱

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月6日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”王鴻薇6日於“立院”受訪時，力挺自家總召傅崐萁提出設“國會”特偵組的構想。她表示，特偵組就是要將過去民進黨執政的種種黑箱揭開，因此自然民進黨會想辦法阻擋。



國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁提出要成立“國會”特偵組，以恢復特偵組的功能，並推動“國會”改革，增加“立法院”對行政機關的監督權。遭到民進黨“立委”吳思瑤大酸傅崐萁想在“立法院”內設立“小東廠”。



王鴻薇受訪時表達她力挺“國會”特偵組的構想的立場。她認為特偵組是要去揭開民進黨的黑箱，並反嗆民進黨如果執政清廉的話那到底在怕什麼？



由於國民黨雖然是“立院”最大黨，但沒有單獨過半，因此假如真要推動勢必需要與民眾黨合作，但民眾黨總召黃國昌曾公開表示，他對“國會”特偵組的實際內容不清楚，需要更多的資訊才能評估。他表示，他不贊成“國會”特偵組的名稱，因為這會讓人聯想到過往特偵組的負面形象，建議改為“國會”調查組或“國會”監督組。



王鴻薇指出，國民黨團會願意與同樣在野的民眾黨合作，推動“國會”改革相關法案，包括“國會”的調閱權、聽證權、藐視“國會”罪等，增加“立委”對於執政黨的監督能力，避免行政機關有恃無恐，她也相信過往民眾黨提出了不少“國會”改革的提案，因此認為民眾黨團在“國會”改革的議題上會支持國民黨團。