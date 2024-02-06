觀雲測雨保騰飛：火箭發射背後的氣象專家

西昌衛星發射中心技術部氣象室觀測員在進行現場測風保障工作（來源：新華社） 中評社北京2月6日電／據新華社報導，望著長征火箭帶著尾焰徐徐升空，24小時沒怎麼合眼的楊道勇揉了揉“熊貓眼”，長舒了一口氣。



2月3日清晨，我國在西昌衛星發射中心西昌發射場用長征二號丙運載火箭，成功將吉利星座02組衛星發射升空。這次任務是西昌發射場1984年建成投入使用以來執行的第200次發射任務。



西昌發射場地處四川大涼山區，是全球十大發射場中局地氣候條件最為複雜的發射場之一。



楊道勇是中心技術部氣象室的高級工程師。為每一次火箭順利騰飛提供精準氣象保障，是他和同事們的職責和使命，也是他們必須直面的考驗和挑戰。



為了給這次任務提供精準氣象保障，楊道勇和同事們從火箭進場開始，一直忙碌了將近一個月。



2月2日，受北方冷空氣南下影響，發射場區最大風速達到18米／秒，沒有達到發射的最低條件。發射前10小時，他們發布了淺層風藍色預警。



楊道勇介紹說，每一次火箭發射，都需要合適的氣象指標——溫度適宜、風速合適，更不能有雷電、強降雨等。



2011年7月27日，第9顆北斗導航衛星發射前，西昌發射場突遭強雷雨天氣。中心氣象專家迅速會商，反復溝通論證，最終判斷發射窗口期間有10分鐘的雷暴間隙。任務指揮部果斷決策，利用這10分鐘點火發射，火箭成功避開雷電威脅，迎風傲雨飛向太空。



“特別是在夏天雨季，場區強對流天氣頻繁，每一次任務前都是走在鋼絲繩上的感覺。”2000年大學畢業就來到中心工作的楊道勇說。

