網評：遊戲只是遊戲，別把拜年當“決戰”

中評社北京2月6日電／來源：光明網 作者：馬青



近日，一款名為《決戰拜年之巔》的遊戲在網絡走紅，該遊戲上線近一周，用戶數已超過百萬。在這款遊戲中，媽媽和七大姑八大姨們全是由AI模擬的，當玩家說出“我回來了”，就開始了遊戲。媽媽和親戚們開始輪番上陣，從找對象、結婚、生孩子到學歷和工作，對玩家進行全方位的靈魂拷問，玩家可以自由表達，不同的回答會引發AI親戚不同的情緒反應，最後與每位親戚交流結束，就算順利通關。



試一下就知道，這個小遊戲是比較簡單的，不管玩家說什麼，AI親戚們都能對應出一定的對話。如果讓爸爸媽媽和親戚們滿意，最後就是“XX滿意離開，逢人就說你有出息”，如果讓對方無話可說，對方就是“躲瘟神一樣避開了你”，如果是不按常理出牌，對方就“覺得大城市的年輕人真會玩，默默走開了”。



AI親戚們的話術也大同小異，催婚的、催生的、對工作收入指指點點的，套路不算多，想迅速通關並不難。比如故意胡言亂語三兩個回合，就能讓AI親戚們失望退場。



可是，遊戲通關又如何？現實中若能靠插科打諢堵住親戚們的嘴，大約就不用在遊戲中收穫“精神勝利”了。



那麼，這個遊戲吸引人的地方是什麼呢？它極具仿真性。玩這個遊戲的時候，那些七大姑八大姨的“囉嗦”復刻了現實，有人“玩著玩著就血壓升高”，仿佛真像過年時面對親戚的各種催逼一樣。遊戲中“爸爸”這個角色，也頗有現實中被人吐槽的精髓——“不善言談兼不動如山”。遊戲製作者說，親戚們的話在設計時就採用了壓迫感比較大的原型。



它也有實用性。很多人都覺得自己沒有急智，在有壓迫感的聊天場景中，無法對答如流，像大腦宕機了似的，事後又對沒有發揮好而懊惱。有了這個對話遊戲，可以預先鍛煉應答能力，就像正式測試之前的模擬考，通過反復訓練，以免臨場發揮失常。這種訓練，可以幫助人們在現實中根據不同的情況，有策略地表達。比如，如果對自己的生活狀態與計劃有信心，那就誠實表達，請對方尊重自己。如果擔心引起爭執，那就順著對方說，反正路是自己的，無須說服他人。再不就學會開玩笑，以幽默的方式緩解壓力，轉換話題。實在不行，還可以反問回去。就像有人調侃的，別動不動問孩子考得好不好，小心孩子問你“年終獎拿了多少，工資漲沒漲”。總之，通過遊戲先做一些設想，不失為一次社交訓練。

