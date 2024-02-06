國務院部署開展安全生產治本攻堅三年行動

中評社北京2月6日電／據新華社報導，國務院安委會近日印發《安全生產治本攻堅三年行動方案（2024—2026年）》，部署各地區、各有關部門和單位深入開展安全生產治本攻堅三年行動。



方案共提出八個方面20條具體措施，同時國務院安委會辦公室集中印發各部門牽頭制定的31個部門子方案，形成了“1＋31”的安全生產治本攻堅行動總體框架，利用三年時間，深入開展生產經營單位主要負責人安全教育培訓、重大事故隱患判定標準體系提升、重大事故隱患動態清零、安全科技支撐和工程治理、生產經營單位從業人員安全素質能力提升、生產經營單位安全管理體系建設、安全生產精準執法和幫扶、全民安全素質提升“八大行動”；重點行業領域建立健全全鏈條排查整治重大事故隱患的責任體系，安全監管能力顯著提升；2024年底前基本消除2023年及以前排查發現的重大事故隱患存量，2025年底前有效遏制重大事故隱患增量，2026年底前形成重大事故隱患動態清零的常態化機制；針對重大安全風險的一批“人防、技防、工程防、管理防”措施落地見效，本質安全水平大幅提升。



根據方案，各省級安委會、國務院安委會各有關成員單位、有關中央企業要建立完善信息匯總、動態研判、晾曬通報、督導檢查等機制。要強化安全生產相關工作投入，科學合理安排預算，確保重大事故風險隱患治理資金切實做好安全生產治本攻堅各項任務措施的支撐保障。要加快推進安全生產法律法規制修訂，健全常態化工作機制，切實提升安全生產依法治理能力和水平。要把治本攻堅三年行動作為安全生產和消防工作考核巡查重點，優化考核巡查方式方法，將“多通報、多發督促函、多暗訪”作為安全督查長效機制，嚴格問責問效，推動安全生產治本攻堅三年行動落實落地。



（來源：新華網）