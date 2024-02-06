網評：“國潮”開發有“潮”無“國”是大忌

中評社北京2月6日電／來源：中國藝術報 作者：趙罡



近些年來，“國潮”逐漸成為文化消費市場上的熱詞，將中國特有的文化元素融入品牌設計，使各類產品充滿“中國味”和文化情懷，在消費市場上掀起了“國潮”旋風。



“國潮”崛起，與中國經濟的崛起和國家實力的提升密不可分。中國經濟經歷了幾十年的高速發展，逐漸從“世界工廠”變為全球經濟創新的中堅力量，人均國民收入顯著提升，為國人的文化生活提供了更加堅實的物質基礎和文化自信。而“國潮”崛起，正是國人文化自信顯著提升的直接結果——文化自信使大眾有了在日常生活中彰顯民族認同和文化認同的需求，品牌方在產品設計中注入中國文化元素，並對其進行創新表達，不僅滿足了消費者彰顯認同的需求，更進一步激發了社會對於民族文化的熱情和認同。



基於此，社會各界紛紛參與到“國潮”品牌的推進之中，使其不僅僅成為商業領域獨有的現象，更成為一種社會表達，從而進一步推動中華傳統文化與商業生產的結合。值得一提的是，對於商業領域來說，“國潮”同樣具有重要的現實意義。所謂“國潮”，並非簡單的文化符號的堆積，而是中華傳統文化在當代的融合創新、賦能品牌、形成獨特的審美語境，因此備受歡迎。“國潮”為當下中國品牌設計起到了重要的啟示作用，引導著品牌塑造的新方向。



不過，在當下的發展中，“國潮”同樣面臨著諸多問題，值得我們深入反思。其中，創新不足和審美疲勞是關鍵問題。一類“國潮”設計成功，跟風之作隨之大範圍出現，導致“國潮”市場出現同質化的問題。緊隨而來的是消費者的審美疲勞，消費者難以感知產品的獨特魅力，使消費需求下降。另外，過度商品化同樣是“國潮”發展的“大忌”，一些“國潮”生產商和設計方對中華傳統文化認知膚淺，只看重“國潮”的“潮”而忽略了“國”——側重於其商業價值的開發，淡化了商品文化價值的表達，這就使“國潮”消費與文化情感脫節，品牌文化內涵缺失，難以真正滿足大眾的文化消費需求。這種情況下，很多主打“文化牌”卻過度商品化的品牌快速地走向消亡也是情理之中的事了。



要推動“國潮”持續健康發展，就要著力解決相關問題。首先，“國潮”品牌需要拋棄“亦步亦趨”的發展模式，逐步提升自己的創新力，通過打破傳統與現代的界限，推動更富創意的設計。要做到這一點，就要堅持與時俱進，充分把握“潮”的本質，瞭解、引導消費者的審美需求，以適應時尚潮流、注重個性和多元化的設計提高自身的競爭力。另一方面，“國潮”品牌應注重深化產品的文化內涵，充分瞭解中華優秀傳統文化，靈活運用傳統文化中的情感元素，來喚起人們對於民族文化的認同感，在產品設計中注重構建消費者與品牌的情感紐帶，在產品中展現工藝傳承和創作故事，為“情懷”找到一個合適的闡釋點。