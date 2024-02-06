陳沛敏續作供：黎操控《蘋果》編采決定

中評社香港2月6日電／據大公報報導，壹傳媒創辦人黎智英與旗下三間公司涉嫌勾結外國勢力，違反香港國安法，案件昨日在西九龍法院大樓進行第23日聆訊。從犯證人、前《蘋果日報》副社長陳沛敏第二日作供，繼續接受控方主問。陳沛敏確認，修例風波期間，黎曾指示《蘋果》多報導商界反對意見，“嚇壞那些生意佬”、“對付這些怕死鬼”。黎又曾向陳轉發前民主黨主席李永達的“建議”，要求將一篇反對修例的副刊文章“做大”，刊登在新聞版面並突出其中重點。



陳沛敏在庭上介紹《蘋果日報》日常運作。每日下午2時半召開“鋤報會”討論對即日整份報紙的意見，例如新聞的角度、照片的挑選、有否遺漏其他傳媒所刊出的新聞，或者同樣新聞與其他傳媒的優劣。之後是“初會”，講述當日有何重要新聞、要準備什麼新聞角度，然後挑選頭版新聞。每日下午5時要開“編前會”跟進“初會”內容，例如更新新聞發展、挑選頭版新聞，以及決定版位。



陳供述，從下午5時至報紙截稿期間可能有很多新的新聞發生，舉例如果當晚9時有一宗大新聞值得上頭版，安排都可能全部更改。而報紙會計劃在午夜12時前開機印刷，到凌晨2點左右，“在旺角已經要有報紙賣”。



控方展示2019年4月1日《蘋果》刊登的新聞《黎智英：倘修例傳媒冇得做》，以及新聞見報後陳與黎的通訊。黎稱：“沛敏，今日頭條做得好好，只是沒有說做大陸新聞分分鐘被視為揭露國家機密，和批評中國政府文章會被標簽顛覆國家安全等罪名，但很好了，請繼續做在大陸做生意的香港商人面對的危險，嚇壞那些生意佬讓建制派不敢造次。謝謝。黎”陳回復：“收到，商界有票，所以政府才稍微讓步，如果他們反對，政府就沒戲唱了”。黎再回復：“對，對付這些怕死鬼可能是我們絕招。”



黎要求“做大”反修例意見



陳沛敏表示，認為黎所說頭條做得好但不完整的意思，是新聞標題指沒有放大黎的兩個觀點，而隱沒在文章中；而“請繼續”則是想《蘋果》多報導商界擔心《逃犯條例》、反對條例的意見。陳又確認，“請繼續”是一個指示而非建議。

