韓國瑜昨首度主持協商　柯建銘不打分數

柯建銘在民進黨“立法院”黨團回應時事。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月6日電（記者 黃筱筠）“立法院長”韓國瑜昨天主持首場朝野協商，媒體詢問對韓打幾分？民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天受訪並未對韓打分數。他說，昨天協商前受訪就說現在討論的是程序性問題，我們要改變過去，起手式要很好。決定20日開議讓大家都有台階下，明白人都知道怎麼做，昨天就讓韓國瑜去裁定。



昨天協商也發生一段插曲，台灣民眾黨不分區“立委”陳昭姿跑到協商會場，在大合照時怒嗆柯建銘。並且在協商最後兩人起了一點口角。



柯建銘今天說，有關陳昭姿這事情要翻過這一頁，不要陷民眾黨“立委”黃國昌於不義，黃國昌就說了如果連蓋章都蓋不好，不要來當“立委”。否則陳昭姿為什麼請辭幹事長，以及民眾黨中評會要開會，這都有理由，民眾黨要全黨挺一人，但道理就是道理、掩耳盜鈴，請適可而止。



柯建銘說，再怎麼爭辯也沒道理，大家照相時，陳昭姿衝進來潑婦罵街，他在“立法院”30年沒看過這種場景，把民進黨踩在腳底下，不可不怒。這個不是大家息怒就可以，要把基本立場講清楚。他是代表民進黨團，怎麼可以容忍踐踏民進黨，他是故意要生氣。



媒體追問對於韓國瑜昨天主持協商打幾分？柯建銘並未打分數，僅說，昨天協商前受訪就說，現在是程序性問題。我們要改變過去，起手式要很好，20日開議讓大家都有台階下，明白人都知道怎麼做，就讓韓國瑜去裁定。