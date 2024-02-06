傅崐萁讚韓主持朝野協商：非常溫暖、100分

國民黨“立院”黨團總召傅崐萁受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院長”韓國瑜昨天首次主持黨團協商，最終決議2月20日開議。國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今天受訪時表示，韓國瑜首次主持的黨團協商非常溫暖，他給韓打100分。傅也強調，在野力量可以多合作，國民黨願以最大誠意來協商，集結力量制衡民進黨。



韓國瑜昨天召集攸關新會期開議日期的黨團協商，他提到，自己當選“立法院長”3天以來，面對各界關注，也接到很多關切電話，要他別隨便開玩笑、要有禮貌，但他自己的個性就是很真誠、熱情，不希望當了院長後，搞得自己不是自己，所以還是會秉持著真誠和熱情，主導這樣的氣氛和大家一起打拼。



傅崐萁今天在“立法院”受訪時對此表示，韓國瑜離開“立法院”23年，再次回娘家擔任“立法院長”，第一次主持的朝野協商非常溫暖，釐清相關問題外，也確定2月20日開議，這比起往年開議時間早，“立法院”同仁也非常辛勞。



傅崐萁說，整個協調過程非常圓滿，他要幫韓國瑜打100分，基本上韓傾聽各個政黨的聲音，調和鼎鼐，最終一錘定音，也決定了有史以來最早的“國會”開議日。他期待三黨不過半的“國會”得以伸張民意，讓“國會”不再成為橡皮圖章。



傅崐萁強調，今年“國會”有很多優先法案，讓每位委員有強大制衡力，所有人事同意權必須陽光透明，在野黨就彼此尊重，期待能有更多合作，大家將力量集結，用於制衡民進黨。而對於在野合作，國民黨都以最大誠意做協商，也希望民進黨“立法院”黨團總召柯建銘能好好面對社會的監督。