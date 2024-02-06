廣西通報5起違反中央八項規定精神問題

中評社北京2月6日電／據中央紀委國家監委網消息，2024年春節將至，為進一步嚴明紀律要求，持續釋放全面從嚴、一嚴到底的強烈信號，警醒教育黨員幹部始終綳緊作風建設這根弦，大力營造清廉節儉、風清氣正的節日氛圍，廣西壯族自治區紀委監委現將近期查處的5起違反中央八項規定精神典型問題通報如下。



1.柳州市政協原黨組副書記、副主席劉海違規收受禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請等問題。2013年至2023年，劉海多次收受管理和服務對象所送禮金和高檔酒水、香煙、茶葉等；多次接受管理和服務對象在柳州市某俱樂部安排的宴請，並長期無償借用該俱樂部的部分場地由其個人專用。劉海還存在其他嚴重違紀違法問題。2023年12月，劉海被開除黨籍、開除公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



2.桂林市住房和城鄉建設局原黨組書記、局長、二級巡視員曾亮違規收受禮品，接受可能影響公正執行公務的宴請等問題。2012年至2022年，曾亮多次收受管理和服務對象所送高檔酒水、香煙等；多次接受管理和服務對象在公司內部食堂、會所等安排的宴請。曾亮還存在其他嚴重違紀違法問題。2023年10月，曾亮被開除黨籍、開除公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



3.博白縣水利局原黨組書記、局長莫兵違規收受禮品、禮金問題。2014年至2023年，莫兵多次收受管理和服務對象所送禮金和高檔酒水、香煙、名貴土特產等。莫兵還存在其他嚴重違紀違法問題。2023年12月，莫兵被開除黨籍、開除公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



4.寧明縣外事和商務口岸管理局副局長黃寶南違規收受禮品、禮金問題。2021年至2023年，黃寶南多次收受管理和服務對象所送禮金和高檔酒水、月餅等。2023年12月，黃寶南受到黨內嚴重警告處分。

