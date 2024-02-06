西沙路花園“都市農業”申請　料年內落實

漁護署表示，正進行馬鞍山西沙路花園“都市農業”先導計劃的審批。（大公報） 中評社香港2月6日電／政府去年底發表《漁農業可持續發展藍圖》，其中一項措施是在馬鞍山西沙路花園試行首個“都市農業”先導計劃。漁農自然護理署署長梁肇輝昨日表示，目前已收到數個團體或人士提出申請，署方正進行審批，預計今年內會落實。這個都市農場面積約500平方米，會做垂直種植、水耕等，並推行“現耕現賣”，市民可即場購買相關農產品，都市農業概念將來亦會引入北部都會區或其他新市鎮。



將漁獲“品牌化”提升產值



﻿大公報報導，《藍圖》亦提出農業、漁業及保育等方向。梁肇輝表示，海魚養殖區面積將會逐步增至約800公頃，本地養殖海魚年產量在5年內倍增至1200公噸，並在15年內再增至約6000公噸，總產值相應地提升至現時的10倍。至於多層式禽畜農場，會以“集約制”模式營運，豬農和雞農等飼養戶以股份形式參與。梁肇輝說，“多層式禽畜農場”的設計是密封式，會設有空氣過濾系統，先將臭味過濾再排放出來。



至於“三寶樹濕地保育公園”規劃中的漁塘，會以“保育加養魚”模式運作，漁民除了養殖魚類售賣，亦要擔當保育區管理者角色，漁塘部分魚要預留予候鳥食用，當局會向漁民支付管理費用或資助。



梁肇輝表示，漁護署同時會以較好的價錢買魚，將漁獲“品牌化”並推出市場售賣，提升產品價值，長遠希望將這個銷售模式交給漁民或私人機構繼續經營。漁護署亦正研究於郊野公園增設“樹頂歷奇”活動設施，以及優化新式露營地點的基本配套設施等。