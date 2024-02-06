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李家超：對梅西缺陣感極度失望
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2024-02-06 11:52:45
中評社香港2月6日電／據香港文匯報報導，球王梅西周日缺陣國際邁亞密對港隊的表演賽，行政長官李家超今日（6日）表示，他與觀眾一樣，感到極度失望。他又說，雖然主辦方已經撤銷“M”品牌及資助款項申請，但政府會繼續要求主辦單位交代事件經過，回應觀眾的訴求。
李家超在行政會議前會見傳媒，他說，文化體育及旅遊局人員在事件中努力監督，過程中亦提出了不同建議要求，但主辦單位無一項安排得到，令政府及球迷都極度失望。
（來源：香港文匯報）
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