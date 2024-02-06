哈薩克斯坦總統批准政府辭職

中評社北京2月6日電／據哈薩克斯坦總統府網站消息，哈總統托卡耶夫5日簽署總統令，根據哈憲法第70條規定，批准哈政府辭職。



消息說，總統令自5日簽署後隨即生效。在政府辭職後，哈總理一職由第一副總理斯克利亞爾代理，哈政府原成員將繼續履職直到新政府組建。



本次被解散的政府於2022年1月12日組建，由阿里汗·斯邁洛夫擔任總理。



（來源：新華社）