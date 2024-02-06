霓虹盛會　海洋公園老大街舉行

上圖：農曆新年將至，海洋公園推出新年表演，祈願新一年好運亨通。；下圖：海洋公園老大街掛起五光十色的霓虹燈招牌，令訪客恍如置身80至90年代的香港街道。（大公報） 中評社香港2月6日電／農曆新年將至，海洋公園改造新園區景點，並推出一系列節慶活動，其中“老大街霓虹璀璨盛會”，引入五光十色的霓虹燈招牌，令訪客置身於80至90年代燈火璀璨的香港街道，一邊吃盡懷舊美食，一邊盡情打卡；另有樂園吉祥物“超新星”歌舞表演，以及賀年擊鼓活動等。海洋公園公司主席龐建貽表示，配合政府發展特色主題旅遊的倡議，公園的龍年賀歲活動和全新推出的恒常體驗，希望展現香港獨特文化面貌。



﻿大公報報導，海洋公園“香港老大街”在2月10日起至3月3日推出全新恒常活動“老大街霓虹璀璨盛會”，五光十色的香港霓虹燈招牌在老大街內高高掛起，街道內還設有各式攤檔售賣多款香港小吃，如碗仔翅、狗仔粉、煎釀三寶等，新年期間會特別供應龍須糖、冰糖葫蘆等逾20款本地懷舊小食。超過十位演員星期一至五每日下午5時起驚喜現身，與訪客互動，一起玩賓果、拋豆袋等遊戲；周末則有一眾歌手在“躍動星輝耀大街”表演環節，呈獻多首流行經典金曲。



推出全新《超新星大比拼》



威威劇場也推出全新表演節目《超新星大比拼》，公園吉祥物威威、包包、Dougie、美雪、樽樽、大嘜及小紅熊會以一身閃亮造型在全新舞台上載歌載舞。



海濱樂園廣場將設有由金龍盤繞、近5米高的“龍騰鳴鼓陣”，訪客可敲擊“開運大鼓”，祈願新一年好運亨通，公園同時會安排財神與運財童子童女一起“福星出巡”，並安排“金龍獻瑞”舞龍巡游和“獅躍龍門”醒獅表演。