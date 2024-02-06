常駐聯合國副代表：普惠包容的經濟全球化

中評社北京2月6日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表戴兵5日表示，國際社會要倡導普惠包容的經濟全球化。



戴兵在第三屆聯合國內陸發展中國家會議政府間籌備委員會第一次會議上發言時指出，國際社會應積極順應各國尤其是發展中國家的迫切要求，著力解決資源全球配置造成的國家間和各國內部發展失衡問題。要堅決反對逆全球化，反對各種形式的保護主義、單邊主義和單邊強制措施，共同支持內陸發展中國家提高貿易和投資自由化便利化，更好融入國際貿易體系。



戴兵說，當前，世界經濟增長動能不足，多重全球性危機交織叠加，內陸發展中國家面臨的外部發展環境更加複雜嚴峻，全面落實2030年議程的任務十分艱巨。作為過境發展中國家，中方一貫支持內陸發展中國家振興發展，將繼續積極參與第三屆聯合國內陸發展中國家會議籌備進程。



戴兵表示，國際社會應聚焦內陸發展中國家的迫切需求，制定以行動為導向的成果文件，並積極採取務實手段，在互聯互通、貿易便利化、氣候變化、數字經濟和綠色發展等方面為內陸發展中國家提供資金、技術和能力建設支持，推動其實現經濟轉型和可持續發展。



戴兵說，要積極推動全球經濟復甦和金融穩定，特別是高度重視並穩妥解決內陸發展中國家的債務問題。中方始終認為解決低收入國家債務問題需要多邊債權人和雙邊債權人、商業債權人等所有債權人共同參與，按照“共同行動、公平負擔”的原則予以處理，確保真正幫助發展中國家更有效應對挑戰。中方將繼續通過“一帶一路”建設和全球發展倡議與內陸發展中國家開展務實合作，支持第三屆聯合國內陸發展中國家會議取得成功，為內陸發展中國家實現可持續發展做出貢獻。



