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中國海警依法驅離菲律賓海警船
http://www.CRNTT.com   2024-02-06 12:19:13


　　中評社北京2月6日電／據中國海警微信公眾號報導，2月5日，中國海警依法驅離菲律賓侵闖黃岩島鄰近海域的1艘海警船。

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