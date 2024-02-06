美國加州遭遇強降雨等極端天氣

中評社北京2月6日電／據新華社報導，美國加利福尼亞州近日遭遇“大氣河”現象及冬季風暴引發的強降雨、暴雪及大風等極端天氣，超過3800萬民眾處於洪水預警覆蓋區域。加州州長紐森4日宣布該州8個縣進入緊急狀態。



據加州州長辦公室發布的消息，加州洛杉磯縣、奧蘭治縣、河濱縣、聖貝納迪諾縣、聖迭戈縣、聖路易斯－奧比斯波縣、聖巴巴拉縣及文圖拉縣已進入緊急狀態。該緊急狀態授權美國國民警衛隊在有需要時參與應對災情，為受災居民提供救濟，為州外承包商和公用事業公司維修風暴損壞的設施提供便利。



紐森在一份聲明中說，這場嚴重風暴給加州帶來的影響極其危險，甚至可能危及民眾生命。加州已準備好在受災地區投入“創紀錄”的應急資金，以應對風暴造成的破壞。



目前，加州超過3800萬民眾處於洪水預警覆蓋區域。截至5日上午，全州有近48萬民眾斷電。據美國國家氣象局天氣預報中心發布的最新消息，“大氣河”現象給加州帶來的強降雨、大風、山區強降雪等天氣將持續至6日。



“大氣河”是出現在約1.5千米高空的大氣水汽密集輸送帶，寬可達數百公里，長可綿延數千公里。在加州經歷的 “大氣河”現象中，來自熱帶太平洋的氣流與在太平洋東北部上空迅速增強的低壓系統相互作用產生風暴，可導致山洪暴發、泥石流、樹木房屋倒塌等災難。