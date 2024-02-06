台中驗出瘦肉精遭批　侯友宜力挺嚴格把關

新北市長侯友宜致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北2月6日電（記者 張穎齊）台灣公營企業台糖冷凍安心豚梅花肉片被台中市府檢出瘦肉精西布特羅，但遭“衛福部次長”王必勝批評太快公布結果。中國國民黨新北市長侯友宜今日表示，新北已在第一時間稽查，16件肉品都在檢驗中，“中央”跟地方面對食安問題要採取一致性態度，嚴格做好把關。



台官方在太平島的碼頭整修工程日前已完工，未來可停靠4000噸級巡防艇，外界關注蔡英文是否會在任內登島，中國國民黨“立法院副院長”江啟臣6日呼籲支持蔡英文登島、宣示“主權”。國民黨新北市長侯友宜對此表示，一切按照“憲法”，“保家衛國”是我們大家的責任。



侯友宜今早赴新北市中和區參加新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓上樑典禮，與會的有根基營造董事長馬志剛、國民黨新北市議員邱烽堯、游輝宂、金瑞龍、陳錦錠、民進黨議員張維倩、張嘉玲、新北市政府捷運工程局長李政安等。



侯友宜會後接受媒體聯訪，除記者詢問的太平島議題外，也被問到對於瘦肉精檢驗風波的看法，如今“衛生福利部次長”王必勝槓上台中市政府，國民黨台北市長蔣萬安也聲援台中市府。



侯友宜說，新北市在第一個時間就嚴格落實去稽查，也採取預防性的下架，在短短的幾天當中就清查了60家賣場跟超市，同時檢驗跟台糖肉品有關係的16件，一切的檢驗過程都按照食藥署所制定的方法，都採取務實、理性，希望讓民眾有食安，“中央”跟地方面對食安問題，大家要採取一致性的態度，嚴格地做好把關。



侯友宜與來賓們一同進行上樑祈福典禮，並簽名、合影、致詞。