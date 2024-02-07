中評鏡頭：瀋陽皇寺廟會的小年煙火氣

皇寺廟會上，一位俄羅斯父親抱著女兒與現場其他遊客互動（中評社 趙人嬋攝） 中評社北京2月7日電（實習記者 趙人嬋）2月2日是傳統的北方小年。這天瀋陽市初降暴雪，氣溫在夜晚時已經跌破零下二十攝氏度。這樣的嚴寒足夠將室外的電子設備凍到關機，卻阻止不了人們喜迎新春的熱情。在瀋陽北市場，一年一度的皇寺廟會點亮花燈，再度迎來人潮。



瀋陽皇寺作為滿清舊都的皇室寺廟，有著獨特的民族與文化印記。寺廟整體包含了以漢、滿、藏、蒙、回、錫伯族為代表的多民族文化元素，記錄了清王朝時期民族交流融合的盛況。如今，北市場已經成為獨具東北特色的國家級旅遊休閑街區，來自全國各地的遊客們齊聚在皇寺周圍歡度佳節，賡續三百年前民族團結、文化互通的美好願景。



中評社助理記者看到，在皇寺廟會現場，各式各樣的東北特色小吃，民俗表演與燈光秀吸引了遊客們的目光。其中曾火上微博熱搜的“鳳凰飛天”表演更是令全場駐足抬頭。伴隨著一聲聲清脆的鳳鳴，由無人機拖拽的鳳凰彩燈翱翔在夜空中，周身點燃的煙火帶動了全場的歡呼。



除了鳳凰，一群來自湖北十堰的小同學也吸引了大家的注意。他們頭戴黃色帽子，在老師的帶領下好奇地參觀這場冰雪中的集會。得知孩子們從湖北遠道而來，當地市民們都熱情地向孩子們打起招呼，歡迎他們來到東北做客。隨著圍觀人群的擴大，一位來自俄羅斯的父親也自發地加入他們，懷抱著女兒用不熟練的中文與大家一起歡呼“新年快樂”。這一刻，來自不同地區的人們毫無隔閡，相互祝願，室外寒風刺骨，卻更顯得這份祝福格外珍貴。



正像是寒冷無法驅散熱情，廟會的煙火氣將伴隨著遠去的遊客消散，但真摯的情感會永久留存，祝福著每個人都能迎來平安順遂的新春。

