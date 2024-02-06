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德國2023年12月商品進出口額環比下降
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2024-02-06 12:08:42
中評社北京2月6日電／據央視新聞報導，根據德國聯邦統計局當地時間5日公布的最新數據，經工作日和季節調整後，2023年12月德國商品出口額和進口額環比分別下降4.6%和6.7%。
數據還顯示，德國2023年全年的外貿表現較為疲弱，商品出口額和進口額同比分別下降1.4%和9.7%。
（來源：央視新聞）
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