學界籲國民黨改革　侯友宜：傾聽年輕人聲音

新北市長侯友宜秀出“吉龍舞春”的春聯，祝大家龍年新年快樂。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北2月6日電（記者 張穎齊）中國國民黨2024敗選，學術界開出第一槍，台灣大學教授左正東等多名學者5日推動連署，發表4大倡議，呼籲國民黨實現青年接棒、社會對話、重建使命、和內造民主目標。國民黨新北市長侯友宜6日表示，傾聽年輕人的聲音，是改革中最重要的，一定要讓年輕人更有機會與希望。



侯友宜今早赴新北市中和區參加新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓上梁典禮，與會的有根基營造董事長馬志剛、國民黨新北市議員邱烽堯、游輝宂、金瑞龍、陳錦錠、民進黨議員張維倩、張嘉玲、新北市政府捷運工程局長李政安等。



侯友宜會後接受媒體聯訪表示，國民黨要傾聽人民的聲音，尤其是年輕朋友的聲音，他們這一代所做的努力，就是希望下一代比他們更好，所以面對台灣的未來，一定讓年輕人更有機會跟希望。



記者問，選前藍白合破局後，最近又發生台灣民眾黨主席柯文哲與民進黨之間的“國會”綠白合風波，以及一連串電話門、提告事件。



侯友宜對此僅表示，對於其他黨的情形，他不會給予評論。



隨後，侯友宜秀出“吉龍舞春”的新北市春聯，祝大家龍年新年快樂，並發放1元新台幣的紅包發財金給媒體記者、現場來賓，面對合影也來者不拒，作風親民。