備戰220開議　國民黨團提5大改革法案

國民黨“立院”黨團召開記者會，出席者左起吳宗憲、翁曉玲、林思銘、王鴻薇及羅智強。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月6日電（記者 張嘉文）“立法院”將在20日開議，中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會，說明未來將要提出的5大改革修正法案，包括“總統”赴“立院”進行國情報告、“國會”人事審查同意權、“立法院”正副院長選舉改為記名制、行政機關首長任命要到“立法院”進行同意並聽證、重新恢復特偵組等。



國民黨團首席副書記長林思銘表示，黨團已經擬定相關法案，包含《“立法院”職權行使法》與《“立法院”組織法》相關條文修正版本，開議後就會馬上提出，不能再讓貪腐的弊案一再發生。



國民黨團今天召開“國會”改革、恢復特偵組 不能拖!”記者會，包括林思銘、副書記長羅智強、“立委”吳宗憲、王鴻薇和翁曉玲等人出席。



林思銘強調，為了有效監督與制衡行政部門，及清查貪腐弊案，“國會”必須具備強大武器，讓陽光射進“國會”，一刻也不能拖延，國民黨準備在開議後，提出“總統”每年定期到“國會”報告、“立法院”正副院長選舉採記名制、行政機關首長任命經“立院”同意、建立“國會”調查及聽證權、制定藐視“國會”罪等修正草案。



吳宗憲表示，民進黨執政後，削弱各種監督機制，廢除特偵組等於阻礙司法對執政黨的監督，同時任命自己人擔任“監委”，逃避“監院”對執政黨的監督，希望能仿照世界主流國家，賦予“立委”調查及聽證權，在司法特偵組尚未成立前，藉此監督行政部門。



吳宗憲提到，國民黨團所提的“國會”特偵組，並沒有違反權力分立原則，到最後案子起訴與否由檢察官為之，但“國會”“立委”藉由調查、聽證權，以及政府官員來“國會”不敢做偽證的情況下，把個案查清楚，告訴檢察官有問題，要開始啟動調查，並沒有違反權力分立原則也沒有擴權。



王鴻薇指出，過去民進黨7年執政有太多黑箱、黑金、舞弊，但因為民進黨在“國會”大權一把抓，所有很多資料無法攤在陽光下，因此國民黨要推動幾個改革方向，強化監督制衡。針對恢復特偵組，最近民進黨對“國會”改革、成立特偵組都在閃避、攻擊，甚至說特偵組是東廠、私設刑堂，真的是笑死人。



羅智強表示，民進黨現在反對“國會”聽證調查，但是2016年民進黨也支持過。“國會”聽證調查與藐視“國會”罪等，都是人民所期待的“國會”改革。而透過特偵組確保獨立性，減少行政部門干涉。過去陸委會主委邱太三、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘都爆發過關說司法案，所以民進黨何必抗拒特偵組，“我也被查過啊”，民進黨若真的坦蕩蕩，何必抗拒？