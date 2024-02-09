中評鏡頭：策展人帶你走進遼博齊白石特展

齊白石《白石草衣像》（局部）（中評社 趙人嬋攝） 中評社瀋陽2月9日電（實習記者 趙人嬋）“這只蝦好像是真的呀。”2月3日，在遼寧省博物館的新展覽“丹青萬象——齊白石和他的師友弟子們”展廳裡，來自江蘇無錫的雨桐小朋友在展品《墨蝦圖》前驚訝地和媽媽說。這是雨桐在遼寧旅遊的最後一天，她和爸爸媽媽一起來到遼博，用這場博物館之行為旅遊華山句號。雖然年紀小，但她對中國書畫很感興趣，在爸爸媽媽的陪伴下認真走完了丹青萬象的三個展廳。參觀結束後，雨桐爸爸也忍不住地點頭：“都說齊白石是湖南人，來之前真的沒想到遼博會有這麼多的齊白石書畫藏品。不僅數量多，而且個個都是精品。”



事實上，遼博與齊白石有著極深的淵源。遼寧省博物館展覽策劃部的書畫研究員楊勇老師負責設計了本次展覽的第一展廳內容，他向中評社助理記者介紹說，作為新中國第一家博物館，早期遼博有著兩位與齊白石關係密切的研究員：一位是以“白石傳派第一人”著稱的齊白石第三子齊子如先生，一位是齊白石師長胡沁園之孫胡文效先生。在兩位老先生的奔波下，遼博不僅於1954年率先舉辦了齊白石個人畫展，並廣泛收集齊白石本人畫作，成為全國乃至全世界文博系統中收藏齊白石作品最多的博物館。今年正值齊白石誕辰160周年，作為他的“老朋友”，遼寧省博物館聯合北京畫院在多家文物收藏機構的幫助下共同舉辦了本次展覽，帶領人們走進這位天真赤誠，才華橫溢的白石老人。



楊勇老師也為我們介紹了展覽內值得一看的重要藏品。首先是位於第一展廳第一位的《白石草衣像》。這不僅是少有的齊白石個人自畫像，也集中代表了他早期的創作風格。畫中的齊白石身披草衣腳穿草鞋，背書負琴行於路間，展現了他對於讀書人與農民兩種身份抉擇中的矛盾心境。展廳內由湘潭市齊白石紀念館借出的齊白石木雕花工具箱也不容錯過：這件木箱背後展現了齊白石早期的藝術實踐與水準，更是齊白石人生經歷的重要見證之一。此外，楊勇老師也建議大家細細觀察展品中齊白石早期有“齊美人”之譽的簪花仕女圖、為他最尊重的師長胡沁園所作的人像畫與落款等等。



楊勇老師提到，考慮到齊白石老少皆宜的作畫風格，在策展過程中不僅格外為小朋友們設置了幾十幅墨蝦圖、墨蛙圖等生動童趣的畫作，還依據這些水族畫形象為他們設計了可以交互遊戲的數字媒體裝置。希望能讓小朋友在瞭解齊白石繪畫藝術的同時，埋下中國筆墨審美的種子。依托這些畫作背後的文化底蘊，遼博今年也推出了很多有趣可愛的文創商品，甚至在互聯網的助推下一炮走紅，成為無數遊客凌晨排隊搶購的目標。



2024年開年，隨著東北冰雪文旅熱度的上升，越來越多來自南方的朋友們也走進了遼博。楊勇老師說，遼博館藏有著很多如《虢國夫人游春圖》《瑞鶴圖》這樣非常具有藝術與歷史價值的藏品，包括書畫、陶瓷、碑志、青銅器等種種品類。而除了這些備受矚目的藏品，遼博內也有著許多具有遼寧特色、民族特色的藏品。歡迎各位朋友多多來到遼博，感受背後的中國傳統文化與遼寧歷史內涵。

