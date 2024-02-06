民眾黨處分陳昭姿廢票案　中委停權2個月

民眾黨中評會主任委員李偉華。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月6日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨不分區“立委”陳昭姿日前因為印泥沾染關係導致投給同黨“立委”黃珊珊的院長票成為無效票，民眾黨中評會6日上午召開臨時會議，決議此案處分結果為陳昭姿非屬刻意違反黨紀，但仍屬未能貫徹黨的意志，通過停止陳昭姿民眾黨中央委員職權2個月，即刻生效。



目前民眾黨中央委員會當然委員包括黨主席柯文哲、新竹市長高虹安、不分區“立委”黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷。也就是說，陳昭姿依然是民眾黨不分區“立委”，但因停止中央委員職權2個月，無法參與黨內中央委員會相關會議。



“立法院長”選舉雖落幕，但政治面仍餘波盪漾。民眾黨團當初決定投票支持黃珊珊，但陳昭姿卻因選票有印泥污印，被當日臨時會議主席柯建銘判定為無效票。事後，陳昭姿主動請辭民眾黨團幹事長的一職，而民眾黨中評會6日上午召開臨時會討論相關處分。



民眾黨中評會主任委員李偉華表示，中評會於今日會議中，聽取陳昭姿說明當天選票髒汙情形，以及聽取在場監票人林國成陳述後，與會中央評議委員投票決議，認為陳昭姿並無跑票故意，非屬刻意違反黨紀。但因應注意而未注意造成選票髒污，而遭選票有效與否產生爭議，仍屬未能如實貫徹黨的意志。依本黨紀律評議裁決準則第三條規定，給予以上處分，以儆效尤。



另外，民眾黨中評會也通過附帶決議，請民眾黨“立法院”黨團於2個月內將黨團行為準則送至中評會備查。