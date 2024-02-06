澳大利亞3歲男孩被困抓娃娃機內

中評社北京2月6日電／據海外網援引美聯社報導，近日，澳大利亞一名3歲的男孩被困在一家購物中心的抓娃娃機內，警方打碎玻璃將其救出。



報導稱，2月1日，澳大利亞昆士蘭警方在社交媒體上分享的視頻顯示，男孩坐在抓娃娃機內的毛絨玩具堆里，淡定玩著玩具。警察讓男孩躲到機器後面的安全角落，並要求他捂住眼睛。最後警察打碎了一塊玻璃板，將男孩抱出抓娃娃機。



據澳大利亞廣播公司報導，男孩通過獎品發放通道爬進抓娃娃機內。事後，男孩向父親表示，“別擔心，我不會再這樣做了。”



（來源：海外網）