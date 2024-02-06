伊拉克副總理兼外長與埃及外長通電話

中評社北京2月6日電／據央視新聞報導，當地時間2月5日，伊拉克副總理兼外交部長福阿德·侯賽因與埃及外長舒克里通電話，重點圍繞美國近期空襲伊拉克和巴勒斯坦問題展開了探討。



在通話中，兩國外長討論了當前地區局勢，雙方強調冷靜和對話對於減少局勢升級和緊張局勢的重要性，雙方還就巴勒斯坦問題，以及採取聯合行動維護地區和世界的穩定和平的必要性交換了意見。



（來源：央視新聞）