批瘦肉精案搞錯重點！雲林縣長張麗善籲溯源

國民黨雲林縣長張麗善。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月6日電（記者 方敬為）台灣公營企業台糖公司的梅花肉片被台中市政府檢出禁用瘦肉精，引發議論。憂心衝擊豬肉買氣，中國國民黨雲林縣長張麗善6日到台中宣傳縣府與餐飲業者合作，推出縣產豬肉料理餐點，替養豬業行銷。她表示，雲林是養豬重鎮，擔心風波影響豬肉價格，但遺憾“中央”將重點放在質疑地方檢驗。她籲官方當務之急應展開溯源、捍衛食安，才能重拾消費者信心。



台糖公司冷凍梅花豬肉片日前遭台中市衛生局驗出瘦肉精“西布特羅”（Cimbuterol）震驚社會。但台“農業部”、“衛福部”後續查驗同批號肉品呈現陰性，4日並召開記者會質疑台中市府檢驗流程可能汙染。“衛福部”政務次長王必勝更說不解為何急於公布？相關事件演變成“中央”、地方互槓局面。



由於台糖公司採用台產豬肉，相關事件發生後，不少豬農擔心影響豬肉買氣。雲林縣長張麗善6日特別到台中與國民黨南投縣長許淑華合體，透過直播行銷兩縣農特產品。張麗善將主力放在推廣與餐飲業者合作，採用“雲饗豬”品牌入菜的料理餐點，替縣內養豬產業加強行銷。



對於台糖肉品瘦肉精事件，張麗善表示，民進黨政府自從開放進口含有瘦肉精“萊克多巴胺”的豬肉以來，就已經在食品安全上產生破口。這次在台中市政府的嚴格檢測之下，甚至發現台糖採用的本土豬肉品居然含有禁用的“西布特羅”，恐怕打擊消費者對於食安的信心，就怕進而影響養豬產業。



張麗善認為，出了事情，政府理當設法溯源查明真相，到底是哪個環節發生問題，是台糖本身的飼養，或是在信功實業的屠宰？還是有摻雜到其他來自海外含有瘦肉精的豬肉，甚至是有沒有洗產地的情況？現在民眾要的是真相，要知道政府究竟有沒有能力保障食品安全。但遺憾的是，“中央”將重點放在質疑地方檢驗，這並非百姓所樂見。



張麗善說，雲林縣作為養豬大縣，有158萬頭豬、占全台30%，縣府深知有義務提供品質最好、最安全的豬肉給消費者。現在出了問題，很多鄉親不曉得到底要買什麼豬肉才安全？縣府為此早已推出“零瘦肉精聯盟”認證的優質豬肉，認明“雲饗豬”品牌，由縣府替大家把關，可以肯定不會買到問題豬肉品。