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也門任命外長艾哈邁德為新總理
http://www.CRNTT.com   2024-02-06 12:41:35


　　中評社北京2月6日電／據新華社報導，也門官方薩巴通訊社5日報導，也門總統領導委員會主席阿里米當天宣布任命外交部長艾哈邁德·本·穆巴拉克為新一任政府總理。

　　阿里米同時宣布，此前擔任總理的賽義德將出任也門總統領導委員會主席顧問。

　　艾哈邁德2014年被時任也門總統哈迪任命為總統辦公室主任。2015年1月17日，艾哈邁德遭到胡塞武裝綁架，10天後被釋放。此後，艾哈邁德出任也門駐美國大使。2020年，艾哈邁德被任命為也門政府外交部長。

　　（來源：新華網）

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