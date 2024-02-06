也門任命外長艾哈邁德為新總理

中評社北京2月6日電／據新華社報導，也門官方薩巴通訊社5日報導，也門總統領導委員會主席阿里米當天宣布任命外交部長艾哈邁德·本·穆巴拉克為新一任政府總理。



阿里米同時宣布，此前擔任總理的賽義德將出任也門總統領導委員會主席顧問。



艾哈邁德2014年被時任也門總統哈迪任命為總統辦公室主任。2015年1月17日，艾哈邁德遭到胡塞武裝綁架，10天後被釋放。此後，艾哈邁德出任也門駐美國大使。2020年，艾哈邁德被任命為也門政府外交部長。



（來源：新華網）